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Женщина родила сына на станции метро "Лесная"

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Женщина родила сына на станции метро "Лесная"
Роды начались в переходе на станции метро "Лесная" в киевском метрополитене и оказались стремительными. На свет появился здоровый мальчик.

Об этом сообщила в Фейсбуке замначальника Киевского метрополитена Наталка Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Здоров'я жінці та хлопчику.
    Щира повага небайдужим громадянам.
  • три - пятнадцать
    Еще один маленький киевлянин.
    Нехай ростет здоровым и счастливым, родителям на радость.
  • BobbyOdessa
    Вот так да. Супруга рожала - после всех наблюдений, со всеми условиями - больше суток. Сначала отошли воды, через 10-12 часов - схватки - одни, другие, третьи, пятые... несколько подколов эпидуралки, в конечном итоге дополнительное вмешательство хирургическими инструментами, помощь вакуумом и трехдневное пребывание в роддоме под присмотром. Слава Богу, родился здоровым.
    А тут села в метро, хлоп - и родила, даже скорая не успела. И как оказалось, это не самый худший вариант.
    А киевскому метрополитену уже пора специальную доску с носочками ставить и звездочки добавлять
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