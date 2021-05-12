Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке сотрудника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, патрульный требовал 2 тыс. долларов у директора частного предприятия, которое специализируется на устройстве средств для безопасности дорожного движения. За эти деньги полицейский обещал согласовать проектную документацию по организации дорожного движения на трассе международного значения.

12 мая полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении указанной суммы средств.

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Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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