В Украине около 407 тыс. участников боевых действий, воевавших на Донбассе, - замглавы Минветеранов Порхун

В Украине сейчас насчитывается около 407 тысяч УБД, которые принимали участие в операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун во время форума "Украина 30. Безопасность страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Сегодня в нашей стране насчитывается 787 тыс. участников боевых действий. Из них примерно 407 тыс. - это участники боевых действий на Донбассе. Из них процентов 80 и далее проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200-250 тыс. участников боевых действий, которые в настоящее время являются ветеранами", - отметил Александр Порхун.

Также он сообщил, что в Украине работают над созданием электронного реестра участников боевых действий. В него будут имплементированы 16 электронных реестров других органов центральной исполнительной власти.

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"Мы будем точечно связываться с каждым военнослужащим и спрашивать у него, кем он себя видит в гражданской жизни", - отметил первый заместитель главы Минветеранов.