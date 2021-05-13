Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и своих союзников от агрессивных действий России

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, где они встретятся на следующей неделе, а также возможности сотрудничества во время последующего председательства России в Арктическом совете. Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Он призвал Россию освободить Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям. Секретарь представил министру обзор политики США в отношении КНДР, и оба заявили о намерении продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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