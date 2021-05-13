Президент Словакии Чапутова будет участвовать в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Президент Словакии Зузанна Чапутова подтвердила свое участие в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в августе этого года.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с Министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком в Братиславе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Словакия является одним из первых государств Европы и мира, которое продемонстрировало свою солидарность с Украиной в период наращивания Россией своего присутствия на границе в последние недели. Мы очень ценим это. Я хочу также поблагодарить отдельно Словакию и президента Словакии Зузану Чапутову за ее подтверждения участия в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года в Киеве. Мы никогда не должны забывать об украинском Крыме, прилагать максимальные усилия для его неизбежной деоккупации", - сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины также поблагодарил Словакию за "безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку санкционной политики в отношении России".

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Как сообщалось, "Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима; и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы.

Первый саммит международной "Крымской платформы" запланирован на 23 августа в Киеве. Сейчас идет подготовительная работа в этом направлении.