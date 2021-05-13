В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая
Украинский турист 11 мая рассказал hromadske, что пока от дипломатов звучат только заявления об "отслеживании ситуации", передает Цензор.НЕТ.
"Мы отправили о себе все данные на электронный адрес, который предоставил посол, но в ответ слышим только: "По состоянию на сегодня информация об эвакуационных рейсах других стран отсутствует". В то же время на сайте международного аэропорта имени Трибхувана видно, что другие правительства пытаются договориться с крупными перевозчиками, например Qatar Airways, об эвакуации своих граждан", - сказал нам украинец.
Он добавил, что ситуацию осложняет тот факт, что в Катманду пока высокие показатели заболеваемости, поэтому в больницах могут быть проблемы со свободными местами.
В МИД изданию ответили, что 45 человек сейчас размещены в гостиницах Катманду и обеспечены всем необходимым. Остальные до сих пор находятся в горах. У четырех украинцев обнаружили коронавирус - их состояние удовлетворительное. Больным оказывают всю необходимую помощь.
В МИД уверяют, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с украинцами либо напрямую, либо с помощью представителей туристических компаний. Кроме того, в Катманду работает почетный консул Украины, в соцсети для украинцев создали совместную группу, а для их родственников работает горячая линия МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.
Дипломаты пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность вылета эвакуационными рейсами других стран.
В частности, по информации МИД, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов подала авиакомпания Turkish Airlines: "Держим это дело на контроле".
"Вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много ложной информации. Хочу всех успокоить - своих на произвол судьбы не оставим", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, 11 мая стало известно, что из Непала не могут вылететь 80 украинцев.