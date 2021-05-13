Байден провел переговоры с Нетаньяху: Израиль "имеет право защищаться"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло "раньше", а не "позже"", - сказал он
Байден отметил, что провел переговоры по этой теме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Также президент США подчеркнул, что в этой ситуации Израиль "имеет право защищаться".
Как сообщалось, 10 мая начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет. По сообщениям, в результате обстрелов погибли более 40 палестинцев, в том числе 13 детей, и по меньшей мере шесть израильтян, около 500 человек получили ранения.