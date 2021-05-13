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Байден провел переговоры с Нетаньяху: Израиль "имеет право защищаться"

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Байден провел переговоры с Нетаньяху: Израиль "имеет право защищаться"
Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что разгоревшийся в последние дни конфликт между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа побыстрее завершится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил  журналистам в Белом доме.

"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло "раньше", а не "позже"", - сказал он

Байден отметил, что провел переговоры по этой теме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также президент США подчеркнул, что в этой ситуации Израиль "имеет право защищаться".

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Как сообщалось, 10 мая начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет. По сообщениям, в результате обстрелов погибли более 40 палестинцев, в том числе 13 детей, и по меньшей мере шесть израильтян, около 500 человек получили ранения.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    За ті гроші, які світова спільнота вбухала в сектор Газа, ті "трутні" вже могли Дубай створить... Але вони - достойні учні кацапів.
    «Представим себе человека, от природы здорового, сильного, умного, способного и незлого, - а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ. И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишённым, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого».
    «Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
    «Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
    ( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
  • Roman Podolin
    А от кого им защищаться то? Евреи не нападают на них. Отгородились стеной и предоставили возможность, как угодно. Но. нет. Надо непременно лезть к Израилю.
  • Vladimir Bertolert
    Значит Украине тоже нудно ролучить американские картбланш и оружие...
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