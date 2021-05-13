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Разведка Канады выявила "невиданную со времен холодной войны" шпионскую активность во всех ключевых сферах, - директор СБ Виньо

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Разведка Канады выявила "невиданную со времен холодной войны" шпионскую активность во всех ключевых сферах, - директор СБ Виньо
Иностранная шпионская активность и прочее постороннее вмешательство в дела Канады в прошлом году достигли масштабов, которые не наблюдалось со времен холодной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо.

"В 2020 году Канадская служба безопасности и разведки выявляла иностранную разведывательную деятельность и вмешательство в масштабах, невиданных со времен холодной войны", - отметил Виньо.

По его словам, канадские разведчики зафиксировали рост иностранной активности во всех ключевых сферах.

"Вызовы национальной безопасности, стоящие перед Канадой - в частности, экстремизм, иностранное вмешательство, шпионаж и вредоносная кибернетическая деятельность - усилились, развились и во многих формах стали значительно опаснее для канадцев", - указал глава спецслужбы.

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Как сообщалось, Дэвид Виньо заявил, что суверенитету Канады больше всего угрожают действия России и Китая.

Топ комментарии

  • NonCFist
    Больше толерантности к рашистам - так ещё и не такое будет.
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Когда лет 12 назад руководитель (комиссар) RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция, аналог ФБР в США) заявил что в Канаде развелась куча агентов влияния Китая и паРаши, его левацкая пресса (а тут другой не осталось) чуть ни съела. Левакам-глобалистам не нужет прочный Западный мир, им нужна новая версия социализма, где они смогут рулить как коммуняки рулили в Совке. И то сказать, сегодня Запад разваливают те же спонсоры, которые ещё Лейбу Бронштейна финансировали...
  • Василий Бондарев
    Нарешті прокинулись.
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