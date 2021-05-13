Наемники РФ на Донбассе обстреляли автомобиль группы разминирования. За сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты 2 раза открывали огонь из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Катериновки - еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал. На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного, – штаб ООС

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.