В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 569 человек;
летальных случаев - 346;
выздоровели - 19 507 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 89 490 (в том числе методом ПЦР - 35366, методом ИФА - 15261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38863).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 135 886 человек;
выздоровели - 1 816 643 человека;
летальных случаев - 47 333;
проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ривненской (459) областях", - рассказал Степанов.