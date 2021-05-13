В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели

6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 569 человек;

летальных случаев - 346;

выздоровели - 19 507 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 89 490 (в том числе методом ПЦР - 35366, методом ИФА - 15261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38863).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей старше 65 лет, - Ляшко

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 135 886 человек;

выздоровели - 1 816 643 человека;

летальных случаев - 47 333;

проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ривненской (459) областях", - рассказал Степанов.







