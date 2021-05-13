За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 3 828 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"20 386 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 мая 2021 в Украине. 901 107 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 12 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 610), Днепропетровской (1 550) и Запорожской (1 351) областях, меньше всего - в Херсонской (75), Сумской (400) и Луганской (448) областях.



