Украина рассказала в ОБСЕ о грубых нарушениях перемирия со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе. КАРТЫ

Миссия Украины в ОБСЕ проинформировала делегации стран-участниц о случаях грубых нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований РФ на востоке нашей страны в течение последних двух недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это произошло во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ в среду, 12 мая.

В ходе выступления украинская миссия продемонстрировала слайды с картами-схемами, на которых были зафиксированы случаи применения оккупантами запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения, а также обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Так, 25-27 апреля под артиллерийские обстрелы российских оккупационных войск попал жилой сектор в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области. Один из 122-мм артиллерийских снарядов попал в жилой дом.

4 мая из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем была обстреляна больница в поселке Красногоровка Донецкой области. К счастью, никто из пациентов и работников больницы не пострадал.

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5 мая оккупанты нанесли удары по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи Попасной Луганской области. По предварительной оценке, в ходе обстрелов использовались станковый гранатомет СПГ-9, 82-мм минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Кроме того, 5 мая вооруженные формирования РФ обстреляли из 122-мм артиллерийской системы и 120-мм минометов позиции ВСУ вблизи Пивденного.

8 мая российские оккупационные войска обстреляли жилой массив в Марьинке с применением 100-мм противотанковой пушки Т-12 "Рапира". В результате были повреждены линии электропередач, фасады домов, гаражи и заборы.

Наряду с этим российские оккупационные силы вели провокационный огонь по наблюдательной группе СЦКК. Так, 3-го и 5 мая во время обстрелов оккупантов был поврежден автомобиль ЗИЛ-131 наблюдательной группы "Мариуполь" вблизи населенного пункта Водяное. Обстрелы велись из 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерийских систем. В результате 4 украинских военнослужащих получили ранения.



Фото с сайта "Укринформ"

Еще одна вооруженная провокация со стороны вооруженных формирований РФ произошла утром 5 мая, когда позиции ВСУ у Водяного был обстрелян с применением 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, а также 120-мм минометов. В результате этой атаки ранения получили 4 украинских военнослужащих.

Как сообщалось, ранее руководитель украинской стороны СЦКК Сергей Салкуцан заявлял, что российские оккупационные силы увеличили обстрелы из запрещенного вооружения, в частности - из 152-мм и 155-мм орудий. Генерал также назвал основные направления напряженности Мариупольское, Светлодарское, а также направления на Горловку и Донецк, прилегающие к Авдеевке.