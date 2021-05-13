Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута

Сооснователь корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута давал показания российским следственным органам в России, будучи уверенным, что находится на территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал сам Тарута в интервью "Экономической правде".

Тарута давал показания на бывшего бизнес-партнера по ИСД Олега Мкртчана. Вскоре Мкртчана приговорили к тюремному сроку в Москве.

Тарута утверждает, что ездил давать следственные показания на границу между Беларусью и Россией.

Как оказалось, показания Тарута давал в ресторане "Тихая заводь", расположенном в российской деревне Новые Батеки (Смоленская область). По словам народного депутата, пересечение границы было несознательным.

"Я сказал, что в Россию не полечу, я полечу в Минск, и предложил встречу в аэропорту. Они ответили отказом, сказали, что для встречи наймут ресторан.

В аэропорту Минска меня встретил председатель Внешэкономбанка и мы поехали на встречу.

Сели в машину. За окнами лес. Я что разбираюсь, где мы? Мы остановились в ресторане в лесу, потом приехали следователи и там делали допрос. Уже потом я узнал, что это дорога, которая соединяет Беларусь с Россией. Но между этими странами нет границы, паспорта при пересечении никто не проверял, поэтому знать про ее пересечение я не мог", – рассказал Тарута.

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