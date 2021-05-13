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Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 мая в мире зарегистрировали 750 620 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 861 человек. Украина по показателю суточной смертности занимает седьмое место среди государств в мире, по новым летальным исходам - первое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 161 098 887 случая инфицирования, из них 750 620 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 345 639 человек, из них 13 861 за минувшие сутки.

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 138,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 7-ю и 1-ю позицию соответственно.

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    ось і результати виборів зєсцикуна.
  • Роман с камнем
    Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4033
  • игорь полковник
    Вот такие достижения зедебилов во всем.
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