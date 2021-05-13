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Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне

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Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне
На потенциальной встрече Зеленского и Путина планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".

Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", - сказал Ермак.

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