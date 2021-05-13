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Метрополитен и "Киевпастранс" просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации. ДОКУМЕНТ

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Метрополитен и "Киевпастранс" просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации. ДОКУМЕНТ
Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранс обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.

Об этом говорится на Facebook-странице предприятия, информирует Цензор.НЕТ

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена  средствами городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Либо пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в письме столичного метрополитена к киевским властям.

Отмечается, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.

Согласно рассчетам, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически-обсуловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.

"В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. ... с того времени значительно выросла стоимость всех групп товаров. Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении.

Аналогичный документ опубликовал и "Киевпастранс".

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 составляют: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

"Отсутствие средств для оплаты поставщикам (в том числе за энергоносители) грозит отключениями и штрафными санкциями. Этом может привести к значительному уменьшению парности движения поездов, и в свою очередь даже к осложнению эпидемиологическо ситуации. Предприятие будет вынуждено сокращать сотрудников и выплачивать заработную плату в неполном объеме. Ситуация приведет к негативным социальным последствиям и транспортному коллапсу в столице", - говорится в сообщении.

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Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 01
Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 02
Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 03
Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 04

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Топ комментарии

  • Василий Сантадок
    Говорят, если рекламу в метрополитене вывести из тени прокладок в реальное русло, а также отправить в места не столь отдаленные лиц замешаных в распиле при закупках, то цену на проезд можно снизить до 5 грн., но кому нах.. надо такие сложные действия, если проще письмо накатать и требовать повышения
  • tom peter
    Падлюки зелені: продукти в півтора рази, опалення теж підвищили на 20 відсотків, електрику в два рази планують з липня, ще й транспорт. А що обіцяв Шмаркля ???
  • Злий Грицько
    Та шо там мєлачіЦЦА? Давай трідцатку і баста! Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 9318 На роботу поїхав, 60 грн на мєтро, 100 на обід, 50 на сігарєти, ше 50 на каву, 40 на маршрутку, а заробив 300 за день. Якраз вклався Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 2862
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