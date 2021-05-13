Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко

В коронавирусном отделении больницы имени Мечникова случился инцидент. Около 3 часов ночи 41-летний пациент сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения.

Жителя Днепра сотрудники больницы и полицейские нашли спустя час, он прятался в кустах. Об этом на брифинге рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

При попытке "побега" мужчина порезал о стекло голову и руку. Его уговорили вернуться, сейчас он продолжает лечение, его состояние стабилизируется.

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"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", – рассказал Сергей Рыженко.