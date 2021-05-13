Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак
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Конкретные детали потенциальной встречи между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным еще обсуждаются. В Офисе Президента считают, что пока еще рано озвучивать детали.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", - отметил Ермак.