Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак

Конкретные детали потенциальной встречи между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным еще обсуждаются. В Офисе Президента считают, что пока еще рано озвучивать детали.