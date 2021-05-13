На следующей неделе в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных и летальных случаев, - прогноз Нацакадемии наук

В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также ожидается рост количества летальных исходов.

"За период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась. Снижение происходит во всех областях Украины. В значительной степени это связано с большим количеством выходных и праздничных дней. Во время праздников меньше людей госпитализируют, меньше тестируют, а данные о летальных случаях вносятся со значительными задержками. Поэтому трудно оценить настоящую эпидемическую динамику в этот период. В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных случаев в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.

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Ученые акцентировали, что на данный момент задержка обнародования данных по новым выявленным случаям и смертям близка к историческому максимуму и составляет в среднем одну неделю.

Также ученые обратили внимание на то, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и занятые места в отделениях интенсивной терапии освобождаются медленно.

"Количество занятых аппаратов ИВЛ снизилось на 25% по сравнению с максимумом, и на 11% в течение последней недели. Занятых мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) уменьшилось на 22% по сравнению с максимальными значениями, и на 9% в течение последней недели", - говорится в исследовании.