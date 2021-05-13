"Это исключительно маркетинговый ход", - Ляшко призвал граждан не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал не делать тесты на выявление антител к коронавирусу без крайней необходимости и не связывать наличие или отсутствие таких антител к действию вакцины против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе прямого эфира в Инстаграм "Радио Свобода", отвечая на вопросы зрителей о том, почему после прививки не были обнаружены антитела.

"Это (вакцинация. - Ред.) не является показателем для проведения каких-то исследований на антитела. Это исключительно маркетинговый ход, и не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если вы только не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований. Кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет и отсутствие или наличие антител, которое можно исследовать той или иной тест-системой в той или иной лаборатории, - это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела, может этого не зафиксировать.

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В Украине резко выросло количество прививок от COVID-19 второй дозой, о чем свидетельствуют данные, обнародованные 12 мая на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всего в Украине хотя бы первой дозой уже вакцинировали около 900 тыс. человек.