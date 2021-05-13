Трое действующих и 4 экс-чиновника Департамента соцполитики КГГА уведомлены о подозрении в хищении 13,5 млн грн бюджетных средств, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как сообщалось накануне, в течение 2017-2019 годов, должностные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка к цене составляет свыше 106%), в результате чего бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 13,5 млн грн.
"В связи с этим осуществлен ряд санкционированных судом обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА (заместителя директора Департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектором и у бывшего начальника отдела указанного Департамента) и изъят достаточный объем доказательств для сообщения указанным служащим о подозрении", - следует из сообщения.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.