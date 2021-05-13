Новости

Украинцам, летящим в Турцию, с 15 мая не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, - Ткаченко

3 64120
Украинцам, летящим в Турцию, с 15 мая не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, - Ткаченко
С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписан между Украиной и Турцией - имеет первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, соблюдая нормы безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям - этим стоит пользоваться", - подчеркнул он.

Отмена тестирования также коснется пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени, - Эрдоган

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    та посидите дома уже одно лето - панама вроде и не спадет, а может и рождаемость повысится...
  • Ksenia VB
    Питання в тому - що вони привезуть з Туреччини в Україну.
  • три - пятнадцать
    та за ради бога - но потом не стонать по 5й хвили, шо плавно наложится на 4ю...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости