Украинцам, летящим в Турцию, с 15 мая не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, - Ткаченко
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С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписан между Украиной и Турцией - имеет первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, соблюдая нормы безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям - этим стоит пользоваться", - подчеркнул он.
Отмена тестирования также коснется пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.