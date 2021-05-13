Зеленский подписал закон, обязывающий НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси.

Сообщение о подписании закона № 1396-ІХ обнародовано на сайте президента.

Этот проект закона был принят Верховной Радой 15 апреля. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с Европейской. Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.

Напомним, ранее импорт электрического тока из России и Беларуси неоднократно публично критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в частности во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года. Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.