Все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Николаевская и Черкасская область с сегодняшнего дня переведены в "желтую" зону карантина. Коэффициент выявления случаев инфицирования в этих регионах пришел в норму.

Таким образом, теперь все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

В то же время, по проценту от эпидемического порога Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область, соответствуют "зеленой" зоне.

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