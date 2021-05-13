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Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield

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Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield
Наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). По этой вакцине поступила одна тысяча сообщений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Он отмечает, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac(китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

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Топ комментарии

  • BAG68100
    Короче ясно, больше всего закупили китайского шмурдяка и теперь, "хитрым" психологическим приемом агитируют за него. Пфайзер - 7 и китай тоже 7. Но так как пфайзера мало и не для всех, колитесь китайским спутником.
  • malachivo
    Называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
    Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
    Но ничего, и вас вылечат.
  • Sopko Tom
    зачем его лечить - потом размножатся начнет
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