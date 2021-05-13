Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield

Наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). По этой вакцине поступила одна тысяча сообщений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Он отмечает, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac(китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

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