Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн
Об этом сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.
"Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку. ... Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн, что составляет почти 10 миллионов евро", - рассказал нардеп, и пожаловался, что в рамках введенных санкций счета Медведчука и его супруги Марченко заблокированы.
Как сообщили РБК-Украина о Офисе генпрокурора, заседание запланировано на 13:00.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.