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Обыски в доме Тупицкого проводятся по делу, в рамках которого ему вручили подозрение в декабре 2020 года, - пресс-секретарь ГБР Чиканова

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Обыски в доме Тупицкого проводятся по делу, в рамках которого ему вручили подозрение в декабре 2020 года, - пресс-секретарь ГБР Чиканова
Работники Государственного бюро расследований проводят обыски дома у Александра Тупицкого, отстраненного от должности судьи Конституционного Суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

"Работники Государственного бюро расследований проводят обыски дома у Александра Тупицкого", - сказала она.

Чиканова добавила, что следственные действия проходят по делу, в рамках которого Тупицкому сообщили о подозрении в декабре прошлого года.

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Согласно обнародованным данным, следователи ГБР сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)

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  • Борисович
    Доповнюю.
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