Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, - Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации для безопасного путешествия граждан.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто (глава МИД Венгрии. - Ред.) договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, Сийярто принял приглашение посетить Донбасс после того, как Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае этого года.