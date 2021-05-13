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Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Три монеты, датированные 1708, 1759 и 1856 гг., обнаружили сегодня пограничники Житомирского отряда на границе с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Старинные монеты пограничники обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки "Mazda" в пункте пропуска "Выступовичи". За рулем авто на выезд из Украины ехал гражданин Украины.

Обнаруженные монеты изъяты. Составляют ли они историческую или культурную ценность, установит экспертиза.

Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба 01

За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.

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Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба 02
Фото: Госпогранслужба

Топ комментарии

  • Михаил Десятников
    сохран уж очень хорош. возможно фуфел
  • Рома Маестро
    Это никакая не историческая ценность, судя по цвету металла - обычный китайский новодел (реплика)!!! Цена этим "ценностям" - три копейки!!!
  • Димитрий CrimeaBandera
    Не заборонена. Як й дурні коментарі.
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