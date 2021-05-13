Глава Минобороны Таран занимается тем, что не относится к его компетенции, и проваливает то, чем должен заниматься, - нардеп "Голоса" Рахманин

Уровень невосприятия министра обороны Андрея Тарана в парламентском комитете по вопросам обороны и безопасности является очень высоким.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Голоса" Сергей Рахманин.

Парламентарий отметил, что в комитете собрались адекватные, профессионально подготовленные и патриотические настроенные парламентарии, которые пытаются оперативно и чутко реагировать на угрозы национальной безопасности.

"Но есть, конечно, нюансы. Мы представляем разные политические силы. Подавляющее большинство в комитете контролируется провластной фракции, которая, естественно, ориентирована на позицию главы государства. Тем не менее, это не мешало нам находить точки соприкосновения и в тех вопросах, которые касаются важных государственных вопросов. Здесь у нас практически всегда наблюдается единодушие. ... Другое дело, что возможности наши ограничены. И даже когда члены комитета (большинство из которых, еще раз подчеркну, представляют фракцию "Слуга народа") высказывают свои пожелания или замечания, эти пожелания или замечания игнорируются", - отметил Рахманин.

Нардеп добавил, что уровень невосприятия министра обороны в комитете является очень высоким.

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"К сожалению, точка зрения комитета в данном случае не берется в расчет теми лицами, от которых зависит принятие того или иного решения. Вот вам пример: совсем недавно на заседании комитета мы подвергли тщательному анализу и жесткой критике деятельность Министерства обороны, в частности - профильного заместителя министра обороны господина Халимона в том, что касается обеспечения продовольствием Вооруженных сил Украины. Если не ошибаюсь, мы два часа на пальцах (причем это касалось – подчеркиваю – представителей всех фракций, входящих в состав комитета) объясняли господину Халимону, что и как именно следует сделать, чтобы немедленно исправить ситуацию. Потому что на сегодня одна-единственная фирма "Військсервіс-Волонтер" фактически контролирует все поставки продовольствия в Вооруженные силы Украины", - объяснил он.

По словам парламентария, министр обороны Андрей Васильевич Таран не соответствует занимаемой должности.

"Господин Таран активно занимается тем, что не относятся к его прямой компетенции. Но проваливает то, чем должен заниматься. Он не должен пытаться руководить армией. Он не должен увлеченно заниматься поиском новых видов вооружений. Но его должно волновать, почему срывается Гособоронзаказ, в срок не готовятся подзаконные акты, вовремя не закупается горючее, а на фронт поставляют некачественные продукты. ... Министр обороны, вполне возможно, замечательный человек. Он просто не на своем месте. И чем быстрее это поймет руководство страны, тем лучше для ее страны", - подчеркнул Рахманин.

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