Новости • Агрессия России против Украины

Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать

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Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обнародованная Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем, информация о том, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины якобы не соответствует действительности.

Более того, представитель Кремля еще и пытается заверить, якобы подобным РФ никогда не занималась.

"Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась", — подчеркнул Песков, информирует Цензор.НЕТ на Газету.ру.

Как сообщалось со ссылкой на Bloomberg, ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины.

Как известно, Россия уже оккупировала украинский полуостров Крым и всячески поддерживает орудовавших на Донбассе террористов.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А як же КРИМ ???
    Цього мало для світового співтовариства ?
    Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
  • Олександр Дніпро
    Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 9138
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Бо вдавиться,курва кацапська Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 2078 Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8163
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