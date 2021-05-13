Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обнародованная Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем, информация о том, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины якобы не соответствует действительности.
Более того, представитель Кремля еще и пытается заверить, якобы подобным РФ никогда не занималась.
"Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась", — подчеркнул Песков, информирует Цензор.НЕТ на Газету.ру.
Как сообщалось со ссылкой на Bloomberg, ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины.
Как известно, Россия уже оккупировала украинский полуостров Крым и всячески поддерживает орудовавших на Донбассе террористов.