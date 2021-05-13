Монополизация поставок продуктов в армию ставит под угрозу национальную безопасность страны, - нардеп "Голоса" Рахманин
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин.
По его словам, профильный заместитель министра обороны Игорь Халимон, объяснял это очень странно.
"Он ссылался на демократические процедуры, соответствие законодательству, но так и не нашел логического ответа, каким образом возникла такая ситуация", - добавил Рахманин.
"После того, как господин Халимон выслушал критичные мнения членов комитета, подавляющее большинство которых, еще раз подчеркну, являются членами провластной фракции "Слуга народа", ничего так и не изменилось. То есть давайте смотреть правде в глаза: просроченные продукты, гнилая картошка, перебитые печати на продуктах, несвоевременные поставки, отказ фирмы подписывать акты – периодически все это возникало и ранее. Но сейас ситуация усугубляется тем, что одна-единственная фирма получила возможность монополизировать поставки в армию?! Это называется: ставить под угрозу национальную безопасность страны", - объяснил нардеп.
Рахманин отметил, что то, что одна фирма имеет контроль над поставками продовольствия опасно с двух точек зрения.
"Во-первых, повышает угрозу коррупционных рисков. Во-вторых, это означает, что вся система продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины зависит от одной фирмы. И это - угроза национальной безопасности", - добавил парламентарий.
Полное интервью с нардепом "Голоса" Сергеем Рахамниным читайте здесь.
Напомним, ранее Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов