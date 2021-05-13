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Считаю, что подозрение мне не было объявлено, как требуют нормы закона, - Медведчук в суде

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Считаю, что подозрение мне не было объявлено, как требуют нормы закона, - Медведчук в суде
Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что уже ознакомился с материалами подозрения, однако полагает, что само подозрение ему не было вручено, как этого требуют нормы закона.

Об этом он заявил в ходе заседания Печерского суда Киева по избранию меры пресечения, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вчера ознакомился с материалами подозрения. Я считаю, что я только ознакомился, а подозрение, как этого требуют нормы уголовно-процессуального законодательства, мне объявлено не было. Представители прокуратуры заявили, что подозрение направлено в секретариат ВР и по моему месту жительства. Но ни там, ни дома я ее не получал. Но вчера был ознакомлен с материалами подозрения", - заявил Медведчук.

Как отметил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Ренат Кузьмин, Медведчука защищают пять адвокатов. Сторону обвинения представляют три прокурора.

Смотри также прямую трансляцию избрания меры пресечения Медведчуку.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Storm UA
    По каким нормам закона твои дружки украинских патриотов Донецка зарезали? С тобой так же надо поступить.
  • Tema9
    Зараз би цьому Медвепідарчуку такого б адвоката, який був у Василя Стуса.
  • Zelya Vsyo
    Вангую, что весь спектакль с "посадкой" Мертветчука, сделанный зебилами по сценарию }{уйла закончится как всё у них громким пуком в калюжу. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 9876
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