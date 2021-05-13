Обыски начались в 6 утра. Пока какие-то документы и материалы изъяты не были, - адвокаты Тупицкого
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Адвокаты подтвердили озвученную в СМИ информацию об обысках в доме экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Правозащитники экс-главы КСУ рассказали, что обыски начались в 06:00 в одной из элитных новостроек Киева. Они отметили, что пока не было изъято документов или любых других материалов.
Как сообщалось, ГБР проводит обыск у Тупицкого.