Предложений о проведении внеочередного заседания Рады по отставке Степанова не поступало, - Разумков
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В Верховную Раду не поступало предложений о проведении внеочередного пленарного заседания для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается внеочередных заседаний. По состоянию на сегодня на утро такие предложения не инициированы, даже обращения премьер-министра Украины или постановления дополнительного, которое бы выносилось на рассмотрение Верховной Рады об отставке Максима Владимировича Степанова, нет. Будут такие инициативы - будем обсуждать", - сказал Разумков журналистам.