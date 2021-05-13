Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут: "Это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно"

Команда российского оппозиционера Алексея Навального больше не будет назначать акцию протеста на конкретный день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Понятно, что "штабов Навального" больше нет, и уличного протеста больше нет. Но это открывает для нас новые возможности, мы готовы запускать новые проекты, и некоторые из наших старых проектов также не исчерпали себя", - отметил он.

"Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Они показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим. Даже сейчас каждый протестующий представляет сотню других людей, не готовых выходить на улицы при этих условиях, при таком уровне риска – риска быть отчисленным из университета, уволенным с работы, получить огромный штраф или 30 суток ареста", - добавил Волков.

В то же время, он заявил, что это не означает, что протестов больше не будет вообще.

"Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да", - подытожил он.

Напомним, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан

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