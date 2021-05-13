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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы

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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы
Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение по трем уголовным статьям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в телеграм-канале экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в четверг.

"Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем уголовным статьям", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что Колесникову обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

"Ей грозит до 12 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

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Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

В Беларуси после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Запад также не считает Лукашенко законно избранным президентом.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Ну что, лузеры - помогли вам ваши шарики, песни, хороводы и снимание обуви на лавочках в борьбе с беспредельщиком бульбенфюрером???????
  • Гельдрих
    ну да, они ведь не "майдауны" как на Украине! вот теперь будет, как на расии....
  • Старый Столяр
    Белорусы схавают.
    Схавали раньше - схавают и сейчас.
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