Чиновница из окружения Коломойского Петросянц пытается попасть в Госпотребслужбу Днепропетровской области

Люди из окружения Игоря Коломойского, несмотря на введение санкций против скандального олигарха со стороны США, а также явное охлаждение отношений с Банковой, всячески пытаются проникнуть во властные кабинеты.

Об этом пишет dnepr.ua со ссылкой на Lenta.UA, передает Цензор.НЕТ.

"После местных выборов, которые состоялись осенью прошлого года, несмотря на глубокую интеграцию людей Игоря Коломойского в команду Владимира Зеленского, стало очевидно, что отношения между президентом и одним из крупнейших олигархов страны по целому ряду направлений начинают портиться. Первым серьезным сигналом о том, что у Коломойского все не так хорошо, стало решение о назначении главой Днепропетровского облсовета не креатуры олигарха и первого номера в списке "слуг" Святослава Олейника, а представителя "криворожской" команды Николая Лукашука. Новые неприятности у Коломойского последовали в начале года – США вначале ввели санкции против Александра Дубинского, одного из главных "рупоров" бывшего владельца "Приватбанка" в Верховной Раде, а еще через некоторое время стало известно о запрете на въезд самого Коломойского в Штаты, что стало сигналом для украинского истеблишмента о его руконеподаваемости", - пишет издание.

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"Тем не менее, буквально через считанные дни после заявления США, 10 марта, исполняющим обязанности директора Национального института рака неожиданно стал Андрей Шипко – бывший "регионал", член команды опального олигарха, которого Игорь Коломойский называл своим другом. В СМИ немало писали о том, что Шипко занимался подкупом избирателей, кнопкодавством, а также голосовал за "диктаторские законы" 2014 года. Не является секретом и то, что его семья владеет фармацевтическими и строительными компаниями и попадала в коррупционные скандалы. Весьма известной стала история о том, как жена Шипко под видом реконструкции построила клубную пятиэтажку, сам Шипко фигурировал в скандале с детсадом на Днепропетровщине. Здание сада было продано фирмам, аффилированным с братьями Шипко", - добавляет издание.

"Вслед за своим патроном проскочить во власть пытается еще одна интересная личность – Марина Петросянц, которая в 7 и 8 созывах Верховной Рады являлась помощницей-консультантом Шипко (сначала в Партии регионов, потом – в партии "Видродження"). Как стало известно Lenta.UA, Петросянц сейчас пытается получить должность главы Госпотребслужбы в Днепропетровской области. И тут ей помогают связи не только с Шипко, но и Святославом Олейником – еще одним младшим компаньоном Коломойского. Под его началом госпожа Петросянц успешно работала в прошлом созыве Днепропетровского облсовета на должности заместителя главы облсовета по исполнительному аппарату – начальника управления по вопросам территориального и местного развития", - акцентирует издание.

Марина Петросянц

"Что же касается связей Петросянц с экс-"регионалом" Шипко, то интересно, что претендент на кресло главы днепропетровской Госпотребслужбы много лет числилась членом общественной организации "Православная Академия медицинских и психологических наук во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона". Основал "Православную академию" Шипко вместе с Сергеем Орловым, ныне – депутатом Днепропетровского облсовета от Блока Вилкула "Украинская перспектива". Ранее – член "Партии регионов" и "Возрождение". По мнению экспертов, данная "гошка" может быть нужна Шипко и его команде для отмывания денег – реальных действий эта "православная" структура не осуществляет. Организация существует уже более десяти лет, однако никаких упоминаний о ее деятельности найти не удается. У нее нет сайта или странички в соцсетях, а зарегистрирована она в жилом доме", - добавляет издание.

Бывший "регионал" Андрей Шипко

"Непубличная персона – Петросянц, тем не менее, оказалась замазана в серьезные политические махинации. Следите за руками. В 2014 году она баллотировалась от партии "Солидарность женщин Украины", а уже в 2015-м ее избрали депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Видродження". В следующем 2016-м она снова шла в парламент от партии "Солидарность женщин Украины" в одном из округов в Полтавской области. Движение ЧЕСТНО тогда писало о том, что таким образом Петросянц, похоже, попросту выполняла роль технического кандидата для усиления на округе нужного кандидата от "Видродження". Насколько дико это выглядит, можно оценить, если учитывать, что на тот момент она являлась действующей представительницей фракции "Видродження". Как тут не вспомнить известный мультфильм и фразу о том, что "нашу маму и тут, и там показывают". Тут стоит напомнить о важной детали: проект "Видродження" тогда активнейшим образом финансировал Коломойский. Последний даже де-факто подтвердил это журналистам в интервью. Тем не менее, в один прекрасный момент проект заглох и в 2020 году Петросянц снова "переобулась", пытаясь попасть в облсовет уже от "Слуги народа". В списке президентской политсилы она получила достаточно высокое – 14-е – место, однако это не помогло. И это при том, что Петросянц вместе с Олейником фактически контролировали облсовет, кулуарно принимая различные кадровые решения – на уровне департаментов и управлений расставляя "нужных" себе людей", - отмечает издание.

Святослав Олейник, Игорь Коломойский, Борис Филатов и Геннадий Корбан

"Тут стоит вспомнить и о "подвигах" Олейника и его команды. Имя Святослава Олейныка, бывшего заместителя председателя Днепропетровской области из окружения Игоря Коломойского и еще одного одиозного персонажа Андрея Портнова, известно в регионе тем, что за ним тянется длинный шлейф коррупционных историй. В 2014 году Олейник уличил компанию УПС в махинациях с тендерами на сумму более 2 млрд гривен. Были обнародованы схемы, по которым эта компания якобы отмывала деньги на фиктивном строительстве дорог, присваивая до половины выделенных из бюджета денег. Фирму быстро переписали на других людей. Ее владельцем стала Ирина Гузан, которая раньше работала в организации Олейника "Украина будущего". В 2014-2017 годах строительный холдинг Олийныка начал активно получать подряды в Днепропетровской области, однако все заканчивалось провалом строительства и исчезнувшими деньгами. В список незавершенных объектов строительства входят зал игровых видов спорта рядом со стадионом "Трудовые Резервы" в Днепре (в 2017 году Олейник получил на этот проект 250 млн грн из государственного бюджета, но зал так и не был достроен), парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой, детский сад в Илларионово", - пишет издание.

"Летом 2017 Олейник начал работать с "Укравтодором". Для этого он якобы пролоббировал назначение председателем областного Автодора своего человека – Геннадия Немогу. Тогда же компания УПС получила заказ на строительство участков трассы Днепр-Запорожье (450 млн грн) и Днепро-Пятихатки (150 млн грн). Работы были завершены летом 2018 года. Дороги "выстояли" год. Экспертиза специализированной структуры Укравтодора "Дорожного контроля качества" пришла к выводу, что дорожное покрытие начало разрушаться и его необходимо отремонтировать. За счет подрядчика, по гарантии. А дальше компания "слилась", фактически оказавшись банкротом. "Правой рукой" Олейника, который устраивал эти схемы, сидя в кресле главы облсовета, очевидно, являлась и Марина Петросянц, которая являлась его заместителем. Впрочем, никаких уголовных последствий для себя ни Олейник, ни Петросянц не понесли. Теперь же с учетом провала на выборах Госпотребслужба для госпожи Петросянц может стать весьма неплохим вариантом для дальнейшей карьеры. И, конечно же, великолепной возможностью для заработков – с учетом наличия опытных "учителей" из команды Коломойского – назначение без всякого сомнения приведет к новым всплескам коррупции и очередным скандалам, которые будут бить по президенту. Дело в том, что для абсолютного большинства населения нашей страны нет разницы, кто и какое "крыло" (даже если оно формально – опальное) руководит тем или иным органом власти. Зато прекрасно видит коррупцию, которая обволакивает целые направления экономики в стране "благодаря" подобным назначениям недобитков Коломойского", - резюмирует издание.