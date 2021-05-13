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Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога

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Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога
Печерский районный суд Киева выбирает Виктору Медведчуку меру пресечения. Государственное обвинение просит арестовать народного депутата до 10 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения нардепу.

"Прошу применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля, определить залог в размере 300 млн 930 гривен", - сказал он.

В случае залога парламентарий должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Однако суд отклонил это ходатайство.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Влад Запорожець
    300 лямов за державну зраду??? Прокурора вже відсторонили? Прокурору про підозру вже оголосили?
  • alex orly
    Ось і приїхали,Антоненко і Ко прийняли одразу,ПІДОЗРЮВАНИХ, а ВОРОГА , йди погуляй два місяця, поки ми тут щось порішаємо!!!!!! ********* ВЛАДА, ********* ПРОКУРАТУРА,І ********* ПРАВОСУДДДДДДДДДДДДДЯ!!!!!! ВСІХ ВІТАЮ У ЦИРКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Палєо Мустьє
    Вкрав мішок картоплі - у тюрягу. Продав батьківщину - застава і гуляй.
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