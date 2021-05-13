Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук уверяет, что уголовное дело в отношении него якобы является политически мотивированным, как и введенные ранее СНБО санкции.

Об этом он заявил в зале суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Я и моя жена являемся богатыми людьми, однако чтобы я не мог распоряжаться этими средствами, против нас применили санкции. Все счета заблокированы, эти средства мы не можем использовать...Это политически мотивированное обвинение, подозрение. Считаю, что в распоряжении правоохранительных органов и представителей прокуратуры нет объективных доказательств по отношению ко мне", - отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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