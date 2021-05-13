К экомодернизации нужно подходить взвешенно, учитывая состояние экономики, – эксперт

К вопросу экомодернизации необходимо подходить взвешенно, учитывая особенности и возможности каждой отрасли промышленности, поскольку на переоборудование необходимы огромные деньги.

Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Коксовая батарея имеет стоимость строительства 460-500 млн долларов. Срок ее действия – 30 лет. Она отработала 15 лет, а мне дается семь лет для того, чтобы я модернизировал ее. Это что, я должен завалить эту батарею? Мы посчитали: невероятное количество средств необходимо для того, чтобы внедрять новые технологии по выбросам на дымовой трубе. Со 100 мг до 10 мг", - рассказал Старовойт.

Он подчеркнул: требования по экомодернизации должны учитывать специфику и состояние каждой отрасли, в противном случае власть рискует попросту их уничтожить. "Позиция наша такова по поводу законопроекта: надо очень дифференцированно подходить к каждой отрасли. Еще раз внимательно провести собеседования с нами – коксохимиками, потому что мы наиболее видны в этой части. Ну давайте закроем! Когда-то мы 40 млн тонн кокса Украина выпускала. Сегодня - 9 млн тонн", - объяснил Старовойт.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС. В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.