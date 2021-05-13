Киевская прокуратура сообщает, что раскрыла схемы завладения бюджетными деньгами: подозрения вручены 11 чиновникам
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Обыски проведены в коммунальном объединении Киевзеленстрой, КП Спецжилфонд, в корпорации Киевавтодор, Департамент соцполитики, Градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП Киевгорсвет", - сказано в сообщении.
Дела, в рамках которых были проведены следственные действия, касаются незаконного завладения средствами бюджета, умышленного уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса.
Читайте на Цензор.НЕТ: Трое действующих и 4 экс-чиновника Департамента соцполитики КГГА уведомлены о подозрении в хищении 13,5 млн грн бюджетных средств, - прокуратура
"Вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", - отметили в прокуратуре.
Следственные действия продолжаются.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.
Также на Цензор.НЕТ: "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева