Киевская прокуратура сообщает, что раскрыла схемы завладения бюджетными деньгами: подозрения вручены 11 чиновникам

Прокуратура, Нацполиция, СБУ и ГФС в течение 2 дней провели ряд обысков в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях. Раскрыта масштабная схема завладения средствами киевского и государственного бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Обыски проведены в коммунальном объединении Киевзеленстрой, КП Спецжилфонд, в корпорации Киевавтодор, Департамент соцполитики, Градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП Киевгорсвет", - сказано в сообщении.

Дела, в рамках которых были проведены следственные действия, касаются незаконного завладения средствами бюджета, умышленного уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса.

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"Вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", - отметили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.

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