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На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции. ФОТО

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В Черкасской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала на взятке старшего инспектора сектора полицейской деятельности г. Городище.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции 01

Майор полиции требовал и получал ежемесячную "дань" за непривлечение к ответственности одного из жителей г. Городище, который управлял транспортным средством без необходимых документов и занимался выловом рыбы в местных водоемах в нерестовый период. Оперативники задокументировали получение полицейским в течение двух месяцев 24 тыс. гривен "откупных".

Сразу после получения еще одной взятки сотрудника полиции задержали.

На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции 02

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На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции 03

Сейчас следователи ГБР готовят вручение подозрения фигуранту по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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