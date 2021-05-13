На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции. ФОТО

В Черкасской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала на взятке старшего инспектора сектора полицейской деятельности г. Городище.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Майор полиции требовал и получал ежемесячную "дань" за непривлечение к ответственности одного из жителей г. Городище, который управлял транспортным средством без необходимых документов и занимался выловом рыбы в местных водоемах в нерестовый период. Оперативники задокументировали получение полицейским в течение двух месяцев 24 тыс. гривен "откупных".

Сразу после получения еще одной взятки сотрудника полиции задержали.

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Сейчас следователи ГБР готовят вручение подозрения фигуранту по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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