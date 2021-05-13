На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Майор полиции требовал и получал ежемесячную "дань" за непривлечение к ответственности одного из жителей г. Городище, который управлял транспортным средством без необходимых документов и занимался выловом рыбы в местных водоемах в нерестовый период. Оперативники задокументировали получение полицейским в течение двух месяцев 24 тыс. гривен "откупных".
Сразу после получения еще одной взятки сотрудника полиции задержали.
Сейчас следователи ГБР готовят вручение подозрения фигуранту по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.