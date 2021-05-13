Тупицкий об обысках в его доме: Что искали - Бог его знает. Изъяли патроны к карабину, жесткий диск и старый телефон жены

Александр Тупицкий заявил, что следователи ГБР во время обыска в его доме изъяли патроны к охотничьему оружию, старый мобильный телефон жены и жесткий диск со старого компьютера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тупицкий сообщил в комментарии УНИАН после обысков, которые проводились сегодня в его доме на улице Михаила Драгоманова.

На вопрос относительно того, что искали и нашли он сказал: "Я не знаю, что искали. Я ничего не скрывал, у меня изъяли патроны к зарегистрированному охотничьему карабину, поскольку я охотник. Также со старого компьютера сняли жесткий диск, старый телефон жены изъяли, в котором даже сим-карты уже нет. И на этом все закончилось. А что искали - Бог его знает", - отметил Тупицкий.

Тупицкий добавил, что связывает этот обыск с давлением на него.

"Таким образом меня хотят выжить из Конституционного суда. Заставить меня уйти. Я называю это издевательством. Нужно вытереть ноги об председателя Конституционного суда, чтобы он сдался морально и ушел", - сказал он.

Также Тупицкий прокомментировал ситуацию с избранием ему меры пресечения в Печерском райсуде столицы в рамках расследования уголовного производства, в котором он является подозреваемым в даче заведомо ложных показаний, и на заседания которого уже несколько раз не являлся.

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Свою неявку Тупицкий пояснил тем, что плохо себя чувствует, но заверил, что в общем не намерен уклоняться от участия в судебных заседаниях.

"Я не уклоняюсь от явки в суд. Но что важнее: участие в заседании или состояние своего здоровья? Заседание никуда не денется", - сказал он.

Кроме того, Тупицкий прокомментировал заседание Верховного суда, где рассматриваются его иски к президенту об отстранении и увольнении с должности судьи КС.

Он отметил, что судебные заседания продолжаются, и предположил, что суд не будет медлить с принятием решений по его искам.

Следователи ГБР сегодня проводили обыск в доме Тупицкого в рамках расследования уголовного производства в отношении бывших судей Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова. В одном из эпизодов этого дела Тупицкий также является подозреваемым.