Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Подчеркивается, что неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских воров в законе, получил статус так называемого "смотрящего" по спецучреждению. После освобождения он поддерживал связи с представителями криминального мира.
"С целью предотвращения установления и распространения "криминальным авторитетом" - гражданином РФ - преступного влияния было принято решение о его выдворении в порядке реадмиссии на родину", - отмечают правоохранители.
Сегодня, 13 мая, оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с сотрудниками областной полиции и государственной миграционной службы выдворили "авторитета".