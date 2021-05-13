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Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция. ФОТО

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Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция. ФОТО
Полиция выдворила из Украины еще одного криминального авторитета из РФ. Ему запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских воров в законе, получил статус так называемого "смотрящего" по спецучреждению. После освобождения он поддерживал связи с представителями криминального мира.

"С целью предотвращения установления и распространения "криминальным авторитетом" - гражданином РФ - преступного влияния было принято решение о его выдворении в порядке реадмиссии на родину", - отмечают правоохранители.

Сегодня, 13 мая, оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с сотрудниками областной полиции и государственной миграционной службы выдворили "авторитета".

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Очередной криминальный авторитет выдворен из Украины в РФ, - Нацполиция 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шо ж они такие все...мелкоафторитетные...посмотреть жеж не на что ))))
  • Татьяна Пелевина
    Даже не похож на авторитета. Скорее на президента РФ.
  • Палєо Мустьє
    Легендарна італійська мафія за часів хвашиста дуче сиділа тихо як миша під віником...бо їх тупо відстрілювали. Ні на що не натякаю, але метод виявився дієвим.
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