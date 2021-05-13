Переговоры с Украиной дают повод для осторожного оптимизма, - глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой заявил, что в отношениях с Украиной был достигнут прогресс, который дает повод "для осторожного оптимизма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам главы венгерского МИД, отношения между странами в последнее время не развивались по позитивному сценарию. Он отметил, что после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по образованию был достигнут прогресс в переговорах.

"Кажется, что намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования", – сказал Сийярто.

Министр добавил, что был также достигнут прогресс в отношении так называемого соглашения об эквивалентности взаимного признания дипломов, квалификаций и профессиональных квалификаций. Текст документа уже заверен, говорит он.

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