Замглавы МВД Геращенко о законе про "евробляхи": "Не должно быть двух миров"

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал закон о машинах с еврономерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Этот закон дает полгода на то, чтобы окончательно те, кто завез евробляхи, зарегистрировали в установленном законом порядке, уплатили определенные налоги в бюджет, и после этого уже в Украине не должно быть двух миров. Один мир это когда украинцы выплачивают полностью все налоги по официальной процедуре, и другой - завозили евробляхи, ездили на них не регистрируясь, пользуясь лазейками в законодательстве", - отметил замминистра.

Также Геращенко рассказал, как можно повлиять на ситуацию с ценами на авто в Украине.

"Но главный вопрос, на который власть должна ответить народу, готовы ли мы сделать цены на авто доступными. Когда-то в конце 2000-х годов были специально повышены пошлины на ввоз автомобилей, это делалось тогдашними депутатами, которые лоббировали автопроизводство в Украине. Идея была хорошая, но в итоге Украине имеет очень высокие таможенные пошлины и налоги на ввоз автомобилей, но автопроизводства у нас так и нет. Либо мы его сделаем в Украине, либо давайте сделаем разумный уровень налогов. По поводу проблемы евроблях - 80-90% преступления, особенно тяжких, совершались на автомобилях с евробляхами, потому что нам сложнее отслеживать, кому принадлежит такой автомобиль. После окончания льготного периода растаможивания мы будем жестко выполнять закон в плане штрафов", - подытожил замглавы МВД.

Напомним, ранее президент Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях".

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