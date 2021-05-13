Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом укрепление отношений двух стран в сферах политики, безопасности, торговли и инвестициий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках рабочего визита Кулебы в Словакию 13 мая.

"Собеседники уделили особое внимание продвижению европейской интеграции Украины, а также более широкому доступу нашего государства к вакцинам от COVID-19", - говорится в сообщении.

Главы украинского и австрийской дипломатии обсудили пути увеличения объемов торговли и привлечения инвестиций, что поспособствует восстановлению национальных экономик на фоне пандемии COVID-19. Министры также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам заседания украинско-австрийской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономических связей 27 апреля.

Кулеба и Шалленберг также затронули вопросы подготовки саммита инаугурации Крымской платформы.

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