Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп
Об этом заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Укринформ".
"Вопрос корпоративного управления является одним из ключевых пакетов реформ, которые поддерживала администрация Обамы-Байдена после Революции достоинства. И это критически важный компонент для того, чтобы Украина достигла успеха, поскольку украинские корпорации - как государственные предприятия, так и частные компании - требуют надлежащего управления, независимости от государственного вмешательства, а также ответственности по международным стандартам", - заявил представитель Госдепартамента США.
В противном случае, по его словам, украинские компании не будут конкурентоспособными, а "американский бизнес, так же как и другие инвесторы, все чаще станет искать возможности, чтобы вложить свои деньги в другом месте".
Кент отметил, что этот вопрос является очень важной частью нынешнего диалога США с украинской властью.
По его словам, еще один важный вопрос, в котором требуется продвижение - децентрализация и уход от советской коррумпированной системы. Эта реформа создает мощные возможности для регионов принимать решения, которые меняют жизнь людей непосредственно на местах, отметил Кент.
"И в этом сущность ответственного управления и демократии - когда люди имеют право голоса, а также возможность для решения проблемных вопросов своей общины", - подчеркнул представитель Госдепа.