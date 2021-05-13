Украина должна поторопиться с реформами децентрализации и корпоративного управления, – Госдеп

Украина должна возобновить достигнутый за предыдущие годы успех в реформах по корпоративному управлению и децентрализации, чтобы улучшить экономические показатели и инвестиционные возможности.

Об этом заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Укринформ".

"Вопрос корпоративного управления является одним из ключевых пакетов реформ, которые поддерживала администрация Обамы-Байдена после Революции достоинства. И это критически важный компонент для того, чтобы Украина достигла успеха, поскольку украинские корпорации - как государственные предприятия, так и частные компании - требуют надлежащего управления, независимости от государственного вмешательства, а также ответственности по международным стандартам", - заявил представитель Госдепартамента США.

В противном случае, по его словам, украинские компании не будут конкурентоспособными, а "американский бизнес, так же как и другие инвесторы, все чаще станет искать возможности, чтобы вложить свои деньги в другом месте".

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Кент отметил, что этот вопрос является очень важной частью нынешнего диалога США с украинской властью.

По его словам, еще один важный вопрос, в котором требуется продвижение - децентрализация и уход от советской коррумпированной системы. Эта реформа создает мощные возможности для регионов принимать решения, которые меняют жизнь людей непосредственно на местах, отметил Кент.

"И в этом сущность ответственного управления и демократии - когда люди имеют право голоса, а также возможность для решения проблемных вопросов своей общины", - подчеркнул представитель Госдепа.

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