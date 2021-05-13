Планируются обыски в офисах Шуфрича, Нимченко и других нардепов, - ОПЗЖ

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что в ОПЗЖ знали, что правоохранители планировали проводить обыски в доме главы политсовета партии Виктора Медведчука и в офисе партии в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Мы знали, что в 15.00 11 мая начнется обыск в офисе партии ОПЗЖ – непосредственно в общественной приемной и в рабочем кабинете народного депутата Виктора Медведчука. Хочу вам сказать больше: мы также знаем и владеем информацией о том, что в ближайшие дни (возможно, сегодня – завтра) планируется проведение обысков в общественных приемных, рабочих кабинетах народных депутатов Юрия Загороднего, Василия Нимченко, Александра Колтуновича, Нестора Шуфрича. И не только в наших приемных и рабочих кабинетах как народных депутатов Украины, но и в наших частных домах", – заявил Загородний.



Журналист спросила, как в ОПЗЖ могут знать о планах правоохранителей.



Он ответил, что "сегодня такой уровень наших профессиональных правоохранительных органов".



"Это "слишком высокий" профессионализм", – добавил Загородний.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.